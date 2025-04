La FIA ha anunciado una sanción para ambos pilotos de Mercedes tras un error durante la clasificación del Gran Premio de Baréin de este fin de semana.

Durante la segunda fase de la sesión del sábado, un grave accidente protagonizado por Esteban Ocon provocó la bandera roja. Sin embargo, tras el incidente, Mercedes liberó ambos coches del garaje utilizando el tiempo de reinicio estimado en lugar del confirmado.

La investigación oficial de la FIA reveló que el equipo no siguió las instrucciones del director de carrera al salir del garaje antes de anunciarse el tiempo real de reanudación.

Tras la revisión, tanto George Russell como Antonelli recibirán una penalización de una posición en la parrilla, según lo que aparece en el comunicado oficial. Los comisarios escucharon el testimonio del representante del equipo, del director de carrera y del director deportivo de monoplazas de la FIA, además de revisar evidencias en vídeo.

La clasificación del Gran Premio de Bahréin nos regaló varias sorpresas y algunas decepciones importantes. Oscar Piastri se llevó la pole tras marcar la mejor vuelta en la Q3 con un tiempo de 1:29.841 segundos, superando por 0.168 a George Russell de Mercedes.

Detrás llegaron Charles Leclerc y Kimi Antonelli, con Pierre Gasly en un sorprendente P5. En el resto están las decepciones, ya que Lando Norris quedó sexto, por delante de Max Verstappen, Carlos Sainz, Lewis Hamilton y Yuki Tsunoda.

La Q2 se vio interrumpida por un grave accidente de Esteban Ocon y que provocó la salida de una bandera roja. Al final, quedaron fuera en la segunda ronda de eliminación Jack Doohan, Isack Hadjar, Fernando Alonso, Esteban Ocon y Nico Hulkenberg.

Here's the moment Ocon lost control and spun into the barriers 💥#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/gspackF0iw