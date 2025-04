Leclerc ROMPE EL SILENCIO sobre el desastre de Hamilton en Bahréin

Charles Leclerc se pronunció sobre el desastre de clasificación que ha tenido Lewis Hamilton en el Gran Premio de Bahréin.

El piloto monegasco de Ferrari fue cuestionado por los periodistas sobre lo sucedido con el siete veces campeón del mundo: "El podio será entre Mercedes, yo, probablemente, y Max...

"Y Lewis, por desgracia, no tuvo una buena clasificación hoy, pero estoy seguro de que también volverá, quizás con una estrategia diferente. Esperemos trabajar en equipo y ver dónde podemos llegar.

"Creo que McLaren volverá a estar en otro planeta mañana. Van a ser extremadamente fuertes. El sobrecalentamiento de los neumáticos es un problema importante aquí y parecen tener ventaja en ese aspecto", comentó.

Relacionado: Hamilton señala al MÁXIMO culpable del desastre de qualy

La clasificación del Gran Premio de Bahréin nos regaló varias sorpresas y algunas decepciones importantes. Oscar Piastri se llevó la pole tras marcar la mejor vuelta en la Q3 con un tiempo de 1:29.841 segundos, superando por 0.168 a George Russell de Mercedes.

Detrás llegaron Charles Leclerc y Kimi Antonelli, con Pierre Gasly en un sorprendente P5. En el resto están las decepciones, ya que Lando Norris quedó sexto, por delante de Max Verstappen, Carlos Sainz, Lewis Hamilton y Yuki Tsunoda.

La Q2 se vio interrumpida por un grave accidente de Esteban Ocon y que provocó la salida de una bandera roja. Al final, quedaron fuera en la segunda ronda de eliminación Jack Doohan, Isack Hadjar, Fernando Alonso, Esteban Ocon y Nico Hulkenberg.

Here's the moment Ocon lost control and spun into the barriers 💥#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/gspackF0iw