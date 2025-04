¡PELIGROSO incidente de Fernando Alonso en Bahréin!

Fernando Alonso tuvo un incidente muy peligro durante el segundo entrenamiento libre del Gran Premio de Bahréin.

El corredor asturiano tuvo problemas con su volante cuando se encontraba en la pista y, de hecho, incluso se atrevió a quitar el volante del auto y volverlo a poner de inmediato.

Una situación que es muy grave porque si hay problemas eléctricos con esa pieza, puede ponerse en verdadero peligro durante una vuelta rápida. Al final, el bicampeón del mundo terminó por irse a los boxes.

Fernando Alonso's steering wheel has come off 👀



The Spaniard is back in the pits now as Aston Martin investigate the issue #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/fV1INSJYM4