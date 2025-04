Han asegurado que el reemplazo de Jack Doohan en Alpine es inminente, en medio de rumores sobre el ascenso de Franco Colapinto.

En declaraciones recogidas por Motorsport, Johnny Herbert, ex comisionado de la FIA, habló sobre el futuro del corredor australiano y la situación que se vive dentro de la escudería francesa: "Es un accidente vergonzoso porque te hace parecer tonto. No lo ayuda en su situación con todos los rumores con Franco Colapinto y Flavio Briatore.

"Es una decisión absurda que puede haberle costado su carrera en la F1. Fue muy vergonzoso cuando descubrimos que Jack Doohan no había pulsado el botón del DRS.

"Eso debería ser algo automático para un piloto. Es un error ridículamente tonto de alguien que debería saber que si no frena, tiene que cerrarlo porque si no va a acabar en la barrera porque no tiene agarre trasero.

"Me sorprendería que saliera del agujero en que se ha metido. Está en las últimas, por así decirlo. Para cualquier piloto, la confianza es una parte muy importante de su capacidad para sacar lo mejor del coche. En este momento no tiene ninguna porque todo ha ido muy mal para él", señaló.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

