¡SALVAJE respuesta de Carlos Sainz contra sus críticos!

Carlos Sainz ha hecho una salvaje respuesta a los que han criticado su comienzo en Williams.

El corredor nacido en Madrid habló en la conferencia de prensa previa al GP de Bahréin y señaló lo siguiente: "Si esperas ver lo mejor de Carlos Sainz en tres carreras en un coche nuevo, no entiendes el deporte muy bien.

"No estamos tan lejos como parece, lo único es que me tiene que salir un fin de semana entero perfecto, llegará. El Ferrari tenía cierto equilibrio, te exigía frenar en un punto concreto, y se te ponía en marcha la memoria muscular.

"En otro coche, bajo presión en la clasificación, buscando las dos últimas décimas, se te ponía en marcha la memoria muscular. Diferentes pistas, condiciones, asfaltos... tienes que reaprender muchísimas cosas.

"No estoy en una mala situación. Si no das esa vuelta en la Q2, se acabó el fin de semana; eres 12.º, no 9.º", dijo el número 55.

Relacionado: La dura confesión de Sainz que DECEPCIONARÁ a los fans de Williams

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

¡Mira toda la acción del GP de Bahréin en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado