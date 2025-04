Colapinto HUMILLA a crítico que mintió sobre él

Franco Colapinto habría humillado a los críticos que lo señalaron por un error en una prueba con Alpine.

Se le señaló al corredor argentino por una salida de pista durante un test en Monza con el equipo francés. Ahí, Franco habría dañado el fondo plano del monoplaza y eso habría afectado su rendimiento.

En redes sociales transcendió un mensaje que habría sido escrito desde la cuenta oficial del corredor argentino, pero que después fue borrado; sin embargo, algunos lograron tomarle captura.

"No se crean q me olvidé de frenar, me quedé sin freno trasero, los q hablan sin saber calladitos estan más lindos :)", dijo el corredor sudamericano. Este es uno de los múltiples casos de mensajes en redes sociales que ha hecho el corredor y que después le hacen borrarlo.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

