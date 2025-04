Carlos Sainz ya tendría su primera guerra contra la FIA como jefe de la comisión de pilotos de la Fórmula 1.

El corredor nacido en Madrid habló con la prensa sobre su primer dilema como director de la GPDA: “Espero que el accidente de Doohan demuestre que necesitamos crear algo que se cierre automáticamente 100 o 50 metros antes de frenar.

"Esto para que el piloto no tenga la posibilidad de cometer un error o de que falle el DRS si no se cierra. Si la FIA no lo ha cerrado, sería necesario hacerlo. Necesitamos seguir progresando. Si queremos que los coches sean tan rápidos como lo son hoy en día, necesitamos seguir avanzando en seguridad.

“De cara al próximo año con todo este tema de la carga aerodinámica que quieren ajustar, es importante, creo, para nosotros que presenten algo automático. Me temo que no ha habido suficientes accidentes como para demostrar que tal vez debamos trabajar en la seguridad en este aspecto", comentó.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

