Aloisio Hernández

Jueves 30 Marzo 2023 15:28

Max Verstappen agradeció que su padre "no fuera un idiota" cuando Sergio Pérez celebró muy de cerca su victoria en Jeddah.

El piloto de Red Bull acabó esa carrera en segunda posición y, al igual que Max, su padre no estaba muy contento con el resultado final. Cuando Checo Pérez se acercó para celebrar su victoria, Jos se paró estoicamente entre los mecánicos mexicanos que lo vitoreaban.

Relacionado: Checo Pérez: "Ahora tengo mi sitio en Red Bull y me respetan"

Como suele ser el caso en las redes sociales, las imágenes de este momento terminó rápidamente en Twitter y TikTok. El momento en que Jos le estrechó la mano al mexicano, luego de que Pérez estuviera celebrando su victoria con su equipo, fue dejado de lado.

La reacción de Jos Verstappen

Parecía que el ex piloto ignoraba por completo al mexicano y estaba mayormente enojado por ver a Verstappen terminar en P2. Finalmente, las imágenes del apretón de manos entre Jos y Pérez aparecieron en las redes sociales.

Gracias

En declaraciones a Motorsport.com, Max dijo que se reconoce un poco en la reacción de su padre: "No me gusta perder y a mi papá tampoco. Checo (Pérez) se baja del auto y quiere irse de fiesta con los muchachos, eso es normal. “Por supuesto, una vez más, se están transmitiendo las imágenes equivocadas. Por eso mi padre no intervino como un idiota, esto lo considero (no felicitar a Pérez) completamente normal, aunque los demás no lo vean así.

"Es sobre ocuparse de nuestros propios asuntos, no de lo que piensa Twitter", señaló.