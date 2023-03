Nazario Assad De León

Jueves 30 Marzo 2023 15:02 - Actualizada: 15:06

Checo Pérez arrancará la tercera carrera de la temporada con la moral más en alto que nunca, al estar sólo un punto por detrás de Max Verstappen de cara al GP de Australia de este semana.

Después de ganar en Jeddah, el mexicano se siente respaldado por la escudería austriaca para competir contra su coequipero por el campeonato de pilotos de la temporada.

"Cuando llegué al equipo las cosas eran muy diferentes. Básicamente, iban a correr con dos coches porque tenían que hacerlo. Pero ahora puedo decir que realmente me siento parte del equipo, tengo mi sitio y me respetan", señaló en conferencia de prensa en Melbourne.

Sergio cree que Red Bull le ha dado la luz verde para ir por todo y lograr el campeonato de pilotos en igualdad que el neerlandés: "De verdad creo que tengo todo el apoyo del equipo como Max, y que tendré todas las oportunidades de ganar el campeonato tanto como él".

Uno de los factores que más contento tienen al mexicano, es que ya no lo usan para experimentos de desarrollo del auto que beneficien a su compañero.

"Ahora me siento más cómodo en el coche, aprendimos bastante sobre la dirección que tomamos el año pasado, está claro que el año pasado, cuando empezamos a desarrollar el coche, o básicamente cuando pusimos el coche a dieta para reducir peso, básicamente se adaptó más a Max y la diferencia se amplió".

Esto mantiene altamente motivado a Pérez sobre sus posibilidades de competir por una épica meta y el sueño de toda su vida, el título de pilotos de Fórmula 1.

"En este momento creo que estamos pidiendo las mismas cosas. En estas primeras carreras hemos estado muy cerca en el equilibrio y pidiendo un tipo similar. Así que, en ese sentido, es algo bueno por ahora".

La vuelta rápida en Arabia Saudita

Para finalizar, dejó en caso cerrado la polémica que se generó con la comunicación para la vuelta rápida de la última vuelta en Jeddah que le dio a Verstappen e punto de ventaja que tiene sobre el mexicano.

"La comunicación que tuve probablemente fue malinterpretada con mi ingeniero. Probablemente me arrepiento de no intentar la vuelta rápida, no es que me dijeran algo y unas diferentes a Max, así que todo dependía de nosotros".

De este manera se disipa cualquier problema o tensión dentro de la escudería campeona en cuanto a su manejo y queda todo abierto para esta nueva carrera donde esperan seguir con su amplio dominio contra el resto de la parrilla.

"Ya hablé con mis ingenieros, y todo quedó claro. Hice lo mismo con Christian Horner después de la carrera y también se aclaró, entonces ya no es importante", concluyó Pérez.