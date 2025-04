Jack Doohan sufrió un durísimo accidente con Alpine durante la FP2 del GP de Japón, lo que despertó sugerencias de que Franco Colapinto podría ser ascendido.

El corredor australiano se estrelló de lado en la curva uno del circuito de Suzuka antes de cumplir los primeros diez minutos del segundo entrenamiento libre de la tercera carrera del campeonato.

A sizeable crash for Jack Doohan in FP2 😱



He is OK and out of the car#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/uCDCUcGKcy