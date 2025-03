La polémica de radio con Hamilton en la F1 da un NUEVO giro

Fred Vasseur volvió a dar su opinión sobre las polémicas decisiones en la radio del equipo tomadas por la Fórmula 1 durante el Gran Premio de China.

El jefe de Ferrari se mostró molesto por no haber transmitido un mensaje de radio de Lewis Hamilton en el que sugería que su compañero Charles Leclerc debía adelantarle, lo que daba la impresión de que el británico había recibido la orden de ceder el paso.

Unos lapsos más tarde, Leclerc tuvo la oportunidad de adelantar a Hamilton al acercarse a la parte trasera del coche del siete veces campeón mundial, dejándolo con el libre pasar.

Al final, el cambio no benefició a ninguno de los dos, ya que ambos fueron descalificados tras la carrera; Leclerc por un vehículo por debajo del peso reglamentario y Hamilton por bloques antideslizantes excesivamente desgastados.

Vasseur abre el debate sobre la polémica en la radio

Cuando se le preguntó si había dado seguimiento a sus comentarios públicos mediante una conversación privada o un mensaje a la Gestión de la Fórmula 1 —según informó L'Equipe antes del Gran Premio de Japón—, Vasseur respondió:

"No fue necesario. Dije lo que pensaba a la prensa y eso fue todo. No estoy afirmando que la GDF lo haya hecho a propósito. No lo sé; yo no estuve allí."

Recordar que fue Lewis quien sugirió dejar pasar a Charles probablemente habría sido más atractivo para el espectáculo, pero resultó menos mediático descubrir que el campeón decidió por cuenta propia ceder el adelantamiento a su compañero.

Sin embargo, el gesto de Lewis fue muestra de una gran profesionalidad y deportividad. No es común ver a un siete veces campeón mundial decir: "Voy a dejar pasar a mi compañero porque es más rápido que yo".

