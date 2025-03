El ENORME peligro que puede correr Ferrari en Japón y Bahreín

Ferrari podría correr un gran peligro para los próximos Gran Premio de Japón y Bahrein.

De acuerdo con información de Corriere.it, las dos siguientes carreras del campeonato serán cruciales para el resto de 2025: "Ferrari ha pasado rápidamente de ser inmaliso a incomprendido, pero técnicamente tiene las dotes de eficiencia de un gran coche, sería grave desperdiciarlas.

"La comprensión puede hacer mucho, pero el tiempo apremia. Las próximas dos carreras son decisivas. Contrariamente a la opinión generalizada, Suzuka puede ser un terreno no peor que China, antes de regresar a Bahréin, donde se espera la introducción de un nuevo fondo.

"El primer paquete podría ampliar indirectamente el rango de alturas, pero no fue diseñado para resolver un problema específico. El SF-25 tiene una excelente eficiencia aerodinámica, pero el punto débil se ha encontrado en la rigidez de la parte trasera.

"Esto no significa que no se pueda hacer mucho más con la configuración. Es un camino que requiere kilómetros de exploración. Los compuestos más rígidos y duros pueden ayudar, así como las presiones más sostenidas no han perjudicado en la carrera Sprint ganada en Shanghai", señaló.

¿Cómo marcha el Campeonato de Constructores tras el GP de China?

El Gran Premio de China significó la continuación del dominio de McLaren en la Fórmula 1, pero se mantienen múltiples sorpresas en en el campeonato de constructores.

En el circuito de Shangai en China no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, tanto experimentados como novatos, que de una u otra forma fueron víctimas de la arrolladora de McLaren donde Piastri y Norris fueron invencibles.

Mercedes logró mantener la consistencia y de de los que mejor aprovecharon la carrera, y Red Bull confirmó que tendrá una temporada de un solo piloto, ya que Liam Lawson acabó de nuevo en la parte baja de la parrilla.

La gran sorpresa sigue siendo Williams, que está al igual que Ferrari después de dos carrera de la temporada, en algo que nadie hubiera imaginado, aunque en gran parte debido a la descalificación de Hamilton y Leclerc.

1. McLaren 78 puntos

2. Mercedes 57 puntos

3. Red Bull Racing 36 puntos

4. Williams 17 puntos

5. Ferrari 17 puntos

6. Haas 14 puntos

7. Aston Martin 10 puntos

8. Kick Sauber 6 puntos

9. Racing Bulls 3 puntos

10. Alpine 0 puntos

