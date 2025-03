La SORPRESA que prepara Ferrari para Bahréin

Ferrari tendría preparada una sorpresa para el próximo Gran Premio de Bahréin 2025 de la Fórmula 1.

De acuerdo con información de Corriere.it, el conjunto de Maranello ya tiene preparadas una serie de mejoras al SF-25 para evitar lo sucedido en China: "En Bahréin, el nuevo piso y otras novedades podrían ayudar indirectamente al SF-25.

"Suzuka no puede ser peor que una doble descalificación, que no se puede repetir. Porque Vasseur también está bajo presión. Ferrari necesita empujar, pero el coche no está en condiciones de soportar experimentos, no llegará nuevo piso ni actualizaciones significativas antes de Bahréin.

"Los ingenieros necesitan aprender a conocer e interpretar los ajustes más correctamente, sin dar empujones excesivos que han provocado algunos errores. El SF-25 no es un coche sencillo ni perfecto, tiene límites invisibles, pero puede ser muy rápido, si se entiende. Salir de aquí, sin proclamas y sin excusas, para sorprender", informaron.

¿Cómo marcha el Campeonato de Constructores tras el GP de China?

El Gran Premio de China significó la continuación del dominio de McLaren en la Fórmula 1, pero se mantienen múltiples sorpresas en en el campeonato de constructores.

En el circuito de Shangai en China no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, tanto experimentados como novatos, que de una u otra forma fueron víctimas de la arrolladora de McLaren donde Piastri y Norris fueron invencibles.

Mercedes logró mantener la consistencia y de de los que mejor aprovecharon la carrera, y Red Bull confirmó que tendrá una temporada de un solo piloto, ya que Liam Lawson acabó de nuevo en la parte baja de la parrilla.

La gran sorpresa sigue siendo Williams, que está al igual que Ferrari después de dos carrera de la temporada, en algo que nadie hubiera imaginado, aunque en gran parte debido a la descalificación de Hamilton y Leclerc.

1. McLaren 78 puntos

2. Mercedes 57 puntos

3. Red Bull Racing 36 puntos

4. Williams 17 puntos

5. Ferrari 17 puntos

6. Haas 14 puntos

7. Aston Martin 10 puntos

8. Kick Sauber 6 puntos

9. Racing Bulls 3 puntos

10. Alpine 0 puntos

