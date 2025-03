La INCREÍBLE opinión de Ferrari sobre el ridículo de Red Bull

Ferrari ha lanzado su opinión sobre el ridículo de Red Bull con sus pilotos y lo que dijeron podría sorprender a más de uno.

Fred Vasseur, jefe del equipo italiano, dijo lo siguiente en una entrevista con L'Equipe sobre lo hecho por sus rivales de Milton Keynes: "¿Cambiaría un piloto después de dos GP? Estos son los acontecimientos de Red Bull. No sabes lo difícil que es juzgar lo que sucede en un equipo.

"No sabes lo que pasa, qué les lleva a tomar esa decisión. Hay 12 mil millones de razones detrás, que solo el equipo y el piloto conocen. De hecho, a veces el piloto no las conoce. Así que prefiero no comentar.

"Puede que lo encuentres brutal porque han pasado dos carreras, pero no tenemos el 10% de los elementos para juzga. Odio que la gente juzgue lo que hacemos, así que no lo haré por los demás", comentó.

¿Cómo marcha el Campeonato de Constructores tras el GP de China?

El Gran Premio de China significó la continuación del dominio de McLaren en la Fórmula 1, pero se mantienen múltiples sorpresas en en el campeonato de constructores.

En el circuito de Shangai en China no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, tanto experimentados como novatos, que de una u otra forma fueron víctimas de la arrolladora de McLaren donde Piastri y Norris fueron invencibles.

Mercedes logró mantener la consistencia y de de los que mejor aprovecharon la carrera, y Red Bull confirmó que tendrá una temporada de un solo piloto, ya que Liam Lawson acabó de nuevo en la parte baja de la parrilla.

La gran sorpresa sigue siendo Williams, que está al igual que Ferrari después de dos carrera de la temporada, en algo que nadie hubiera imaginado, aunque en gran parte debido a la descalificación de Hamilton y Leclerc.

1. McLaren 78 puntos

2. Mercedes 57 puntos

3. Red Bull Racing 36 puntos

4. Williams 17 puntos

5. Ferrari 17 puntos

6. Haas 14 puntos

7. Aston Martin 10 puntos

8. Kick Sauber 6 puntos

9. Racing Bulls 3 puntos

10. Alpine 0 puntos

