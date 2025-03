Ferrari ha emitido un comunicado oficial tras la descalificación de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, quienes perdieron los puntos obtenidos en el Gran Premio de China.

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA confirmó tras la carrera) ha declarado que ambos pilotos fueron sancionados, aunque por motivos distintos.

El coche de Leclerc resultó estar por debajo del peso reglamentario tras la inspección, mientras que el vehículo de Hamilton mostró un desgaste excesivo en su placa de freno.

Debido a estas irregularidades, sus quintas y sextas posiciones han quedado eliminadas del recuento, lo que ha permitido que otros pilotos escalen en la clasificación y ha contribuido a que el mal arranque de temporada de Ferrari se acentúe.

En un comunicado, el equipo explicó: "Tras la revisión posterior a la carrera de la FIA, se constató que ambos coches incumplían las normativas por razones diferentes. El coche 16 tenía 1 kg de menos y el skid block del coche 44 estaba 0,5 mm por debajo del límite".

"Charles optó por una estrategia de una parada, lo que incrementó el desgaste de sus neumáticos y provocó que su coche estuviera por debajo del peso permitido. En el caso del desgaste en el vehículo de Lewis, subestimamos ligeramente su consumo."

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

El inicio de pesadilla de Hamilton en Ferrari

La carrera en Ferrari no ha arrancado bien para Hamilton. Tras haber finalizado en la décima posición en el Gran Premio de Australia, ahora la descalificación ha hecho que solo sume un punto en los dos Grandes Premios disputados. No obstante, su impresionante victoria en la carrera sprint del GP de China le ha permitido situarse por encima de Leclerc en la clasificación, siendo ese triunfo el único motivo de celebración en una temporada llena de tropiezos.

Hamilton se unió a Ferrari con la esperanza de volver a luchar por un octavo título mundial, pero para 2025 parece una meta lejana, ya que se encuentra 35 puntos por detrás de Lando Norris, líder provisional de la clasificación. El comunicado continúa:

"No hubo intención de conseguir ninguna ventaja; aprenderemos de lo sucedido y nos aseguraremos de no repetir estos errores. Claramente, no era la manera en que queríamos concluir nuestro fin de semana en China, ni para nosotros ni para nuestros fieles aficionados."

Por otro lado, Pierre Gasly también fue descalificado tras obtener el undécimo puesto, ya que su coche fue igualmente declarado por debajo del peso reglamentario después de la inspección de la FIA.

Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium, ¡ahora con una prueba gratuita de 7 días! Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!