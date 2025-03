Se ha revelado cuándo es que Franco Colapinto tomaría el volante en uno de los asiento de Alpine.

Flavio Briatore, asesor del equipo francés, le dijo lo siguiente a Next-genAuto sobre el futuro del corredor argentino: "Franco Colapinto se pondrá al volante tarde o temprano", sentenció.

Por otro lado, Jack Doohan no guardó silencio al respecto y lanzó un amenazante mensaje: "Tengo un piloto que busca mi volante. No solo uno, sino cuatro en realidad. Los cuatro, no solo Franco, probablemente quieran mi volante, pero también está el de Pierre (Gasly). Los dos estamos bajo presión, pero es la F1", apuntó.

Finalmente, Oliver Oakes, jefe del equipo, también se pronunció al respecto: "Paul ya formaba parte de nuestro programa, y la oportunidad de Franco se presentó como una opción para el futuro. El mercado de los pilotos evolucionará.

"Necesitamos estos controladores de reserva para las pruebas de TPC, el simulador, etc. Obviamente, a ningún piloto regular le gusta sentir tanta presión. Pero Pierre y Jack saben que tienen todo nuestro apoyo. Un apoyo total. Si se desempeñan, no tienen que preocuparse", comentó.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

