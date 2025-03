Ha sido revelada cuál es la postura de Fernando Alonso con respecto a su retiro de la Fórmula 1.

Hablando en conferencia de prensa previo al comienzo del fin de semana del Gran Premio de China 2025, el bicampeón del mundo dijo: "Me siento competitivo, motivado y fresco para seguir viajando por el mundo y pilotar estos coches.

"Y lo más importante, me siento competitivo, si en algún momento siento que no soy rápido, seré el primero que no disfrutaré. He tenido la suerte de pilotar durante muchos años en este deporte.

"Soy súper competitivo. Debuté en 2001 y me siento igual de rápido, e incluso diría que más rápido”, comentó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

