Lewis Hamilton ha hecho un nuevo señalamiento a Max Verstappen, uno de sus máximos rivales en la Fórmula 1.

Hamilton señaló que en el pasado se han registrado comunicaciones de radio mucho más fuertes y lanza una sutil indirecta respecto a la relación entre Max Verstappen y Gianpiero Lambiase.

En una entrevista con Sky Sports F1, el piloto explicó que aún se está acostumbrando: “Todos exageraron un poco la situación. Fue simplemente un ida y vuelta; sugerí de manera muy educada que se encargaran de ello, sin recurrir a palabras ofensivas ni a insultos.

"En ese momento, tenía serias dificultades con el coche y necesitaba concentrarme por completo. Estamos en proceso de conocernos y, dado que él ya ha trabajado con dos o más campeones, no hay problemas entre nosotros. Escuchen las transmisiones de radio de otros y verán que han sido mucho peores.

"Lamentablemente, los medios nunca destacan el abuso que ese pobre hombre ha soportado con Max a lo largo de los años, pero sí se fijan en el más mínimo desencuentro que tuve con mi ingeniero. Es algo que se va entendiendo poco a poco.

"Carrera tras carrera, iremos fortaleciendo nuestra conexión, y eso es lo más importante. Al final, se trata de conocerse realmente. Entonces, le digo: 'Amigo, no necesito esa información, pero si vas a dármela, prefiero recibirla de esta manera'.

"Así es como me siento en el coche y sé cuándo necesito o no determinados datos. No hay problemas, todo se gestiona con una sonrisa y seguimos adelante", comentó.

¿Cómo va el Campeonato de Pilotos tras el GP de Australia 2025?

El Gran Premio de Australia entregó la carrera más caótica que se recuerde en muchos años y eso ha roto con el reinado de Max Verstappen como líder del campeonato de pilotos.

Lando Norris es el nuevo líder del Campeonato de Pilotos de la F1 en el inicio de esta temporada 2025 después de una difícil carrera en el circuito de Albert Park.

Los pilotos españoles tuvieron una tarde de pesadilla en Melbourne, ya que ninguno de los dos pudo terminar la carrera, tanto Carlos Sainz como Fernando Alonso sufrieron choques que lo dejaron fuera de circuación.

Especialmente los novatos pagaron el precio de tener que correr en la lluvia durante su primera carrera de la temporada, con abandonos de Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto, Jack Doohan y Liam Lawson.

Sin embargo, uno de ellos pudo destacar con luz propia, Andrea Kimi Antonelli, el llamado 'Nuevo Max Verstappen' respondió con creces al terminar en cuarto lugar de la carrera.

En lo que significó el debut de Lewis Hamilton con Ferrari, fue complicado para los dos pilotos del Cavalino Rampante poder tener buenos resultados y ambos terminaron en posiciones bajas.

