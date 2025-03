¡Ferrari EXPLOTA tras el debut de Hamilton!

Ferrari explotó tras el debut de Lewis Hamilton en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia.

Fred Vasseur, jefe de equipo en Ferrari, habló en AutoRacer.it sobre la primera carrera del siete veces campeón del mundo y también le dio un impulso de cara a su segundo fin de semana con el equipo Ferrari.

"No podemos estar satisfechos con el resultado de hoy, ya que no refleja el potencial de nuestro monoplaza; como equipo, no dimos la talla. En Australia no mostramos el verdadero Ferrari, en China partiremos de cero", comentó.

Leclerc solo consiguió un modesto octavo puesto, mientras que Hamilton tuvo un debut apagado: clasificó en octava posición y finalizó décimo. Este resultado deja claro que el equipo de Maranello tiene mucho por mejorar.

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

