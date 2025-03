El NOBLE gesto del padre de Hamilton con Hadjar tras el accidente en el GP de Australia

Isack Hadjar tuvo un comienzo doloroso en su aventura en la Fórmula 1 este 2025.

Durante la vuelta de formación antes de iniciar Gran Premio de Australia, se estrelló contra la pared y no pudo aprovechar su prometedora posición en pista para la carrera.

Anthony Hamilton, padre de Lewis acudió inmediatamente para atender al piloto, que se encontraba visiblemente afectado.

Hadjar es uno de los novatos de esta temporada. El francés argelino fue elegido por Racing Bulls para ocupar el asiento de Liam Lawson, quien ascendió a la escudería principal.

Durante el fin de semana de debut en Australia, el piloto aseguró en clasificación el undécimo puesto de salida, lo que le ofrecía buenas condiciones para luchar por puntos en la carrera.

Sin embargo, en la sesión previa a la parrilla, un accidente causado por la pista mojada le hizo perder el control, provocando su choque contra la pared y poniendo fin a sus esperanzas. A pesar de ello, el padre de Lewis, se aseguró de darle el apoyo que necesitaba.

¿Qué le dijo el padre Lewis Hamilton a Isack Hadjar?

Con las manos cubriéndose la cara y visiblemente afectado, Hadjar regresó hacia el paddock. Allí fue recibido por el veterano Anthony Hamilton, un gesto que resultó aún más emotivo para el piloto, gran admirador del equipo Hamilton.

Aunque en directo no se pudieron oír las palabras del padre, más tarde se supo cuál fue el mensaje transmitido. "Cuando vi lo que le había pasado a Isack, se me partió el corazón", declaró Anthony a Canal+ tras el incidente, "me acerqué y lo traté como lo haría cualquier padre".

Hadjar mismo reaccionó agradeciendo el consuelo recibido por parte del padre de Hamilton después de que el piloto francés saliera en llanto al no poder inicar su carrera de debut en la Fórmula 1.

"Anthony me dijo que tenía que mantener la cabeza en alto y sentirme orgulloso", comentó el piloto de Racing Bulls refiriéndose a los emotivos momentos vividos en Melbourne.

