Debut DESASTROZO para Sainz con Williams

Carlos Sainz tuvo un muy amargo debut con Williams en el Gran Premio de Australia al no poder completar la carrera.

Tras una excelente clasificación, el piloto español se vio sumamente afectado por la lluvia en Australia y el monoplaza le jugó una muy mala pasada en la primera vuelta de la carrera.

Aún y que ya estaba el Safety Car en la pista por el choque de Jack Doohan al iniciar la carrera, eso no logró salvar al español de tener que abandonar también su carrera de debut en Williams.

Carlos Sainz is in the wall and out of the Grand Prix! 😱#F1 #AusGP pic.twitter.com/O5JOFt8ldO