Alonso ROMPE EL SILENCIO sobre el impacto de Newey en 2025

Fernando Alonso rompió el silencio sobre el impacto de Adrian Newey en Aston Martin para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

El bicampeón del mundo se pronunció ante los medios sobre la llegada del legendario diseñador y dijo lo siguiente: "Aún no. No he hablado con él, pero por lo que he oído por parte de Andy y algunos ingenieros, ha estado en la fábrica y ha tenido las conversaciones iniciales, meet and greets, conociendo a la gente.

"Aún es pronto, pero está muy centrado, entusiasmado de cara a lo que está por venir en el equipo y especialmente con el cambio de normativa para 2026, así que esperemos que en las próximas semanas o meses veamos algo de su magia", comentó el español.

¿Qué se dijo sobre el fichaje de Adrian Newey con Aston Martin?

Aston Martin ha anunciado oficialmente al nuevo coequipero de Fernando Alonso, luego de muchos meses de rumores sobre el movimiento.

El equipo de Lawrence Stroll comunicó en conferencia de prensa el fichaje de Adrian Newey, ex jefe de diseño de Red Bull Racing, tras varias semanas de especulaciones con el fichaje.

El anuncio llegó mediante un evento en el campus de Aston en Silverstone, donde se le introdujo al británico luego de que pudiera ser liberado de Red Bull. Lawrence informó que Newey se unirá primero como accionista, y luego como miembro del equipo para el jefe técnico de la escudería.

Se espera que el directivo pueda comenzar a trabajar a partir del año 2025 y que su trabajo tenga efecto en el monoplaza del bicampeón del mundo español para la campaña 2026.

Aston tendrá así un nuevo aliado para el cambio de regulaciones de la Fórmula 1, donde espera que Alonso tenga su última oportunidad para ser nuevamente campeón del mundo.

