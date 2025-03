ATENCIÓN Colapinto: Doohan revela la duración de su CONTRATO con Alpine

Jack Doohan ha revelado la duración de su contrato con Alpine, en medio de rumores sobre un posible cambio con Franco Colapinto.

En conferencia de prensa previo al inicio del fin de semana para el Gran Premio de Australia, el corredor australiano dijo lo siguiente: "Tengo contrato al menos para este año, si no para muchos más.

"No tengo a nadie persiguiéndome el puesto: son cuatro y tenemos cuatro reservas. Voy a disfrutar cada carrera como si fuera la última, porque simplemente quiero disfrutar cada momento en el coche.

"No tiene sentido pensar en rumores ni comentarlos. Probablemente no solo Franco quiera mi asiento, y si no, el de Pierre [Gasly] también. Y yo quería sus asientos mientras fui piloto reserva los dos últimos años", comentó.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

