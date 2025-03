¡Juan Pablo Montoya MENOSPRECIA a Fernando Alonso!

Juan Pablo Montoya cree que no es especial el hecho de que Fernando Alonso siga competiendo actualmente en la Fórmula 1.

El corredor colombiano tuvo una entrevista con MundoDeportivo y ahí se pronunció sobre el bicampeón del mundo: "Sí, me parece increíble que Alonso siga así. Pero lo que pasa es que cuando lo hace es muy sencillo.

"Cuando está metido ya uno en el círculo y lo lleva haciendo varios años, se vuelve normal. No es magia, no es nada especial, es como cualquier día en la oficina. A él le gustan las carreras.

"No está casado, no tiene hijos, él no tiene nada, entonces es muy fácil. Ahora estaba en una entrevista y estaba hablando de ‘Checo’ (Pérez), que tiene familia, tiene hijos, tiene todo.

"Para ‘Checo’ pasar todo este año con la familia y pensar en volver va a ser mucho más complicado de lo que fue para Fernando, por ejemplo. Poder meter la cabeza y decir ‘ok, me enfoco al 100%, otra vez en F1’, no va a ser fácil.

"Sí, Alonso está entre los 5 mejores de la historia. Fernando es muy muy bueno y ha hecho cosas en muchos equipos muy buenas. La realidad es que, si Max no sale campeón de este año, tú no sabes si de pronto Max pilota mejor este año que los años en los que ha ganado títulos.

"¿Me entiendes? Es increíble, pero es la realidad. Para poder ser campeón tienes que alinearte con el mejor coche en el año y todo, que no es fácil", comentó.

¿Cómo le fue a Fernando Alonso en su primer turno en los test de pretemporada?

Fernando Alonso confirmó las grandes noticias con Aston Martin durante su participación en la primera sesión de los test de pretemporada de la Fórmula 1 2025.

El bicampeón del mundo fue uno de los diez corredores que entraron a la pista de Bahréin para el primer turno de las pruebas antes de comenzar una nueva campaña en la máxima categoría.

Aunque evidentemente los tiempos no son lo más importante en este tipo de sesiones, el corredor asturiano terminó a 0.446 segundos de la mejor vuelta del turno matutino del día uno.

Andrea Kimi Antonelli de Mercedes hizo la mejor vuelta con un tiempo de 1:31.428 segundos, seguido por Liam Lawson, Alexander Albon, Yuki Tsunoda y Lewis Hamilton entre los primeros cinco.

Si juzgamos por las primeras sensaciones de Fernando en el AMR25, podemos ver una evidente mejoría con respecto a lo que tenían durante la temporada 2024 con el AMR24.

