Aston Martin ha hecho un anuncio de última hora con Fernando Alonso y Lance Stroll de camino a la temporada 2025 de la Fórmula 1.

Mediante un comunicado en sus redes sociales, el equipo informó de la alineación que tendrán para los test de pretemporada de la máxima categoría del automovilismo.

"Confirmada nuestra alineación para las pruebas de F1. Miércoles 26 de febrero: Fernando AM / Lance PM. Jueves 27 de febrero: Fernando AM / Lance PM. Viernes 28 de febrero: Lance AM / Fernando PM", informaron.

De esto se puede concluir que el bicampeón del mundo tendrá los primeros metros con el nuevo monoplaza para llevar las mejores conclusiones al equipo y poder así mejorar la configuración.

Además, también podemos ver que el asturiano tendrá el último turno, que normalmente se usa para obtener los tiempos por vuelta más rápidos y así probar la velocidad a una vuelta en comparación a los otros equipos.

¿Qué se dijo sobre el fichaje de Adrian Newey con Aston Martin?

Aston Martin ha anunciado oficialmente al nuevo coequipero de Fernando Alonso, luego de muchos meses de rumores sobre el movimiento.

El equipo de Lawrence Stroll comunicó en conferencia de prensa el fichaje de Adrian Newey, ex jefe de diseño de Red Bull Racing, tras varias semanas de especulaciones con el fichaje.

El anuncio llegó mediante un evento en el campus de Aston en Silverstone, donde se le introdujo al británico luego de que pudiera ser liberado de Red Bull. Lawrence informó que Newey se unirá primero como accionista, y luego como miembro del equipo para el jefe técnico de la escudería.

Se espera que el directivo pueda comenzar a trabajar a partir del año 2025 y que su trabajo tenga efecto en el monoplaza del bicampeón del mundo español para la campaña 2026.

Aston tendrá así un nuevo aliado para el cambio de regulaciones de la Fórmula 1, donde espera que Alonso tenga su última oportunidad para ser nuevamente campeón del mundo.

