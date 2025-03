Cadillac, con PROBLEMAS respecto a su piloto principal

Graeme Lowdon, director del equipo, habló con la prensa y adelantó los nombres de dos candidatos que ya están en consideración, pero uno de ellos tiene un problema importante.

El proceso para incorporar un undécimo equipo fue iniciado por la FIA en febrero de 2023. Michael Andretti se presentó con su propio equipo, Andretti Global, y llegó a forjar una alianza con General Motors para llevar a Cadillac como proveedor de motores en el futuro, probablemente en 2028 o 2029.

“Colton Herta aún no reúne la cantidad necesaria de puntos para la superlicencia, y si la situación no cambia, eso le impedirá avanzar”, comentó Lowdon respecto a la figura de IndyCar. No obstante, lo calificó de “increíblemente talentoso” y afirmó que será considerado entre los candidatos.

"Tenemos a muchos talentos disponibles, pese a que no pudimos entrar en el mercado de pilotos hasta confirmar nuestra inscripción. Es todavía pronto para entrar en detalles, pero buscamos quienes aporten a nuestro proyecto.”

“No veo ninguna razón para descartar a un piloto americano que demuestre capacidad. La afición lo exige y, si sus méritos están a la altura, seguro que puede competir.”

