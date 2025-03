Williams se prepara para una importante ADQUISICIÓN antes del GP de Australia

Antes del Gran Premio de Australia, el equipo Williams F1 ha anunciado una intervención sorprendente en Melbourne. Con esta iniciativa, se busca darle un toque especial al inicio de la temporada.

La próxima temporada de Fórmula 1 marcará el debut de Carlos Sainz en el equipo, bajo la dirección del jefe James Vowles. Este nuevo fichaje del piloto español promete aportar dinamismo y frescura a la escudería.

El español irá acompañado de Alex Albon, quien se ha consolidado en el equipo desde su llegada en 2022. Hasta ahora, no habían coincidido en un mismo coche, ya que Sainz fue parte de Ferrari y Albon destacó en Red Bull.

Para los aficionados que asistan a la primera carrera de la temporada, se presenta una oportunidad única para ver al equipo Williams F1 en directo. La escudería ocupará The Atrium en Fed Square, transformando el lugar en un vibrante punto de encuentro.

La Atlassian Williams Racing Fan Zone estará activa desde el lunes 10 de marzo hasta el domingo 16, ofreciendo diversas actividades previas a la carrera. Según un comunicado, habrá muchísimas sorpresas y uno de los momentos destacados serán las sesiones de preguntas y respuestas en vivo.

El jueves, Carlos Sainz hará acto de presencia y será seguido por James Vowles. Aunque aún no se han detallado todas las actividades, se confirmó que en el evento no se organizarán encuentros de firma de autógrafos.

