Ha crecido la preocupación con respecto al posible nivel que tendrá Fernando Alonso con Aston Martin en 2025.

De acuerdo con el análisis del Diario AS, no hay muchas certezas sobre el rendimiento que tendría el bicampeón del mundo en el nuevo campeonato: "No hubo simulaciones de carrera ni de clasificación.

"Solo tandas plomizas aparentemente inconexas con el coche cargado de cinco, siete o diez vueltas alternando reglajes y compuestos. Difícil sacar algo en ese rompecabezas.

"Hay un stint de once vueltas con el duro de Alonso, a última hora el viernes, que llama la atención porque parece un reloj suizo y cuida al extremo la degradación. También fue razonablemente consistente con gomas duras en la mañana del jueves, a pesar de la lluvia y las malas condiciones.

"A una vuelta se escondieron deliberadamente, Fernando lo probó en la peor hora posible", opinaron luego de colocarlo en el séptimo lugar de la parrilla.

¿Cómo le fue a Fernando Alonso en su primer turno en los test de pretemporada?

Fernando Alonso confirmó las grandes noticias con Aston Martin durante su participación en la primera sesión de los test de pretemporada de la Fórmula 1 2025.

El bicampeón del mundo fue uno de los diez corredores que entraron a la pista de Bahréin para el primer turno de las pruebas antes de comenzar una nueva campaña en la máxima categoría.

Aunque evidentemente los tiempos no son lo más importante en este tipo de sesiones, el corredor asturiano terminó a 0.446 segundos de la mejor vuelta del turno matutino del día uno.

Andrea Kimi Antonelli de Mercedes hizo la mejor vuelta con un tiempo de 1:31.428 segundos, seguido por Liam Lawson, Alexander Albon, Yuki Tsunoda y Lewis Hamilton entre los primeros cinco.

Si juzgamos por las primeras sensaciones de Fernando en el AMR25, podemos ver una evidente mejoría con respecto a lo que tenían durante la temporada 2024 con el AMR24.

