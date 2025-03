Fernando Alonso da mensaje clave sobre su RETIRO de la F1

Fernando Alonso dio un mensaje que es muy importante recordar y que puede definir su retiro de la Fórmula 1.

El corredor de Aston Martin habló en un evento público con un patrocinador sobre sus planes de futuro a sus 43 años de edad: "Estoy muy, muy concentrado en la Fórmula 1 ahora. Durante los próximos dos o tres años quiero ganar el tercer título mundial.

"Esta es mi primera y única prioridad en este momento. Y después, porque tendré 45, 46, ya veremos cuando llegue el momento cómo estoy. Y tengo otros objetivos en la vida también.

"Así que creo que mi próximo mayor desafío será el Rally Dakar. Si puedo ganar el Dakar, creo que será enormemente gratificante para mí personalmente porque puedo ganar en Fórmula 1, puedo ganar en carreras de resistencia, ganar en Le Mans y Daytona.

"Y si puedo ganar también en rallyes, significará mucho para mí como piloto", comentó el bicampeón del mundo durante el evento sucedido en 2024.

Si el equipo británico no le da las herramientas necesarias para acercarse a la pelea y no mejoran lo sucedido en la temporada 2024, no sería extraño ver un retiro del asturiano en los próximos meses.

¿Cómo le fue a Fernando Alonso en su primer turno en los test de pretemporada?

Fernando Alonso confirmó las grandes noticias con Aston Martin durante su participación en la primera sesión de los test de pretemporada de la Fórmula 1 2025.

El bicampeón del mundo fue uno de los diez corredores que entraron a la pista de Bahréin para el primer turno de las pruebas antes de comenzar una nueva campaña en la máxima categoría.

Aunque evidentemente los tiempos no son lo más importante en este tipo de sesiones, el corredor asturiano terminó a 0.446 segundos de la mejor vuelta del turno matutino del día uno.

Andrea Kimi Antonelli de Mercedes hizo la mejor vuelta con un tiempo de 1:31.428 segundos, seguido por Liam Lawson, Alexander Albon, Yuki Tsunoda y Lewis Hamilton entre los primeros cinco.

Si juzgamos por las primeras sensaciones de Fernando en el AMR25, podemos ver una evidente mejoría con respecto a lo que tenían durante la temporada 2024 con el AMR24.

