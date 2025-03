URGENTE: Max Verstappen SE ACERCA a Aston Martin

Un nuevo reporte ha dejado entrever que Max Verstappen está cada vez más cerca de fichar por Aston Martin.

Johnny Herbert, excomisario de la FIA, afirmó que se sorprendería si el traspaso del tetracampeón del mundo no se concreta. Esto fue lo que dijo a CasinoApps: "Circulan rumores de que las cosas en Red Bull no marchan tan fluidamente como se esperaba.

"Si la nueva unidad de potencia no rinde, la decisión se hará mucho más sencilla. Después de todo, el motor que le dio sus éxitos anteriores terminaría relegado en Aston Martin, mientras que allí contarán con Adrian Newey. No es de extrañar, Max sabe que debe colocarse en la mejor posición para poder ganar carreras.

"Por lo que he oído, incluso desde el lado del socio de Red Bull, Ford, y con la oportunidad que se presenta en Aston Martin, me sorprendería que Max no se decantara por ello.

"Sabe muy bien que, con Honda y Newey a bordo, Aston Martin puede convertirse en el sitio ideal. Renunciar a ello por puro sentido de lealtad no es típico en un piloto. Así es como piensa Max Verstappen", comentó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

