URGENTE: Destapan problemas de salud para Fernando Alonso

Han dado a conocer que Fernando Alonso sufrió de problemas con su salud durante los test de pretemporada de la Fórmula 1 para 2025.

Antonio Lobato, reconocido periodista español, dijo para SoyMotor lo siguiente sobre el bicampeón del mundo y su participación en Bahréin: "¿Qué le ha pasado a Lance? Vale. Ha estado vomitando toda la noche. Estaba hablando con su representante, con Nuno. Ha estado vomitando toda la noche.

"Textualmente ha dicho que ha estado agarrado a la taza. Duarte toda la noche, no ha dormido prácticamente nada. Y le digo, bueno, eso te deja muy mal cuerpo. Y dice, no, no está bien. Está... Está regulín, pero tiene que subirse al coche.

"Fernando ha dormido dos horas hoy. Y tiene un catarro, barra, un proceso gripal que no se encuentra muy bien. Pero lo ha disimulado el tío como un campeón. Madre mía. Es lo que es", confesó.

¿Cómo le fue a Fernando Alonso en su primer turno en los test de pretemporada?

Fernando Alonso confirmó las grandes noticias con Aston Martin durante su participación en la primera sesión de los test de pretemporada de la Fórmula 1 2025.

El bicampeón del mundo fue uno de los diez corredores que entraron a la pista de Bahréin para el primer turno de las pruebas antes de comenzar una nueva campaña en la máxima categoría.

Aunque evidentemente los tiempos no son lo más importante en este tipo de sesiones, el corredor asturiano terminó a 0.446 segundos de la mejor vuelta del turno matutino del día uno.

Andrea Kimi Antonelli de Mercedes hizo la mejor vuelta con un tiempo de 1:31.428 segundos, seguido por Liam Lawson, Alexander Albon, Yuki Tsunoda y Lewis Hamilton entre los primeros cinco.

Si juzgamos por las primeras sensaciones de Fernando en el AMR25, podemos ver una evidente mejoría con respecto a lo que tenían durante la temporada 2024 con el AMR24.

