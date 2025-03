El factor que AFECTARÁ MÁS a Carlos Sainz en 2025 con Williams

Han señalado el factor que afectará más a Carlos Sainz en la temporada 2025 de la Fórmula 1.

De acuerdo con palabras ofrecidas en Relevo por Antonio Lobato, la voz oficial de la F1 en España, el nacido en Madrid se verá afectado por lo siguiente: "Si Aston Martin está en proceso de transformación, Williams todavía más y van más retrasados, porque les falta infraestructura para estar a la altura.

"Ahora tienen que cambiar y están cambiando cosas. Ojalá que estén preparados para 2026. Yo creo que Carlos tiene mucha ilusión, sabe que pueden hacerse cosas buenas de aquí a 2026 y sabe que cuenta con algo muy importante, que es un motor Mercedes en la parte de atrás para 2026.

"A ver, yo le he visto, le he escuchado, he hablado con su entorno, está super motivado. Yo no sé si liberado, de alguna forma, de la presión del yugo de Ferrari, aunque la presión va a llegarle ahora por Williams.

"Pero yo creo que se siente primero querido, bien recibido, está en un equipo donde lo han dado todo para que él esté. La relación con el compañero es extraordinaria, porque yo creo que Albon es un poco mismo estilo que Carlos.

"Es buena gente, no tiene colmillo retorcido como en otros lugares, y saben que es un año de aprendizaje y de transformación", apuntó.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

