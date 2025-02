Doohan, PRESIONADO por presencia de Colapinto

La pelea en Alpine entre Jack Doohan y Franco Colapinto por el segundo asiento de la escudería está más fuerte que nunca a medida que se acerca la temporada y ya se nota en el australiano la presión.

Con el inicio de las pruebas de la temporada en Bahrein, cada que Doohan se acerca a un micrófono las preguntas sobre la disputa con el argentino lo inundan y ya hace estragos en su confianza.

Se planteó entonces la pregunta de si Doohan se siente personalmente atacado y presionado por Alpine debido a la llegada de Colapinto.

"¿Es eso una pregunta? El año pasado también fui piloto reserva, tenía 21 años y tenía un contrato de larga duración. No, no hago eso preocuparme. ¿Debería hacer eso? No lo sé. No entiendo muy bien la pregunta, pero no: definitivamente no”, declaró.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

