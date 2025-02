Carlos Sainz habló honestamente sobre la probable pelea con Alexander Albon en Williams para la temporada 2025.

El corredor nacido en Madrid dijo lo siguiente a los medios de comunicación en la presentación de su nuevo auto: "Alex es un piloto extremadamente rápido que ya ha demostrado su talento en la F1 en muchas ocasiones.

"Ambos queremos ganar carreras, ser competitivos, ser parte de este proceso. La rivalidad que pueda haber entre compañeros de equipo en Williams será un poco menor.

"Porque ambos queremos ir en la misma dirección para ayudarnos mutuamente. Queremos que ese proceso sea lo más breve posible. Y para eso, necesito que sea sincero sobre el auto del año pasado y me ayude a adaptarme más rápido, y yo seré sincero con él sobre cómo se sintió con el Ferrari.

"Lo que hice para ser más rápido allí, qué cambios de configuración podrían ser interesantes. Y con esa apertura, creo que ambos podemos avanzar", apuntó el número 55.

Williams ha presentado finalmente el monoplaza de Carlos Sainz y Alexander Albon para la temporada 2025 de la Fórmula 1. El corredor nacido en Madrid estuvo presente en el evento de lanzamiento de su auto para el nuevo campeonato en un evento que fue emitido por el sitio web del equipo.

Ahí estuvieron presentes los dos corredores para mostrar el FW47 y respondieron algunas preguntas. A continuación, te mostramos algunas de las mejores fotos del nuevo F1 que estará bajo las manos de Sainz y Albon.

