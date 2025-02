¡Sainz confiesa NO estar listo para arrancar la temporada con Williams!

Carlos Sainz confesó que necesitará más tiempo para comprender por completo su nuevo Williams, a pesar de tener muy cerca el comienzo de la temporada 2025 de la Fórmula 1.

En declaraciones publicadas por motor.es, el corredor nacido en Madrid explicó por qué aún no se siente 100% listo para debutar con la escudería británica: "Mi experiencia me dice que se tarda alrededor de medio año en entender realmente todos los trucos y los pequeños detalles del coche.

"Si existieran los test [durante la temporada], ese proceso sería mucho más corto. Hay cosas. La primera vez que pones neumáticos intermedios, la primera vez que montas un neumático blando -que luego puede ser un C3 un fin de semana, un C4 otro y un C5 y luego volver a un C3-.

"Hay muchas cosas que necesitas ir aprendiendo y experimentando fin de semana a fin de semana. Esto no significa que no puedas ser competitivo. Creo que si eres bueno adaptándote y haces un buen invierno con tu equipo, puedes ser competitivo de inmediato.

"Pero siempre hay una última décima o dos últimas décimas que aprendes a medida que pasa el año y empiezas a trabajar mejor con tus ingenieros, con el equipo y empiezas a extraer rendimiento no sólo de tu lado o del coche, sino también de todos los que te rodean", confesó.

Williams ha presentado finalmente el monoplaza de Carlos Sainz y Alexander Albon para la temporada 2025 de la Fórmula 1. El corredor nacido en Madrid estuvo presente en el evento de lanzamiento de su auto para el nuevo campeonato en un evento que fue emitido por el sitio web del equipo.

Ahí estuvieron presentes los dos corredores para mostrar el FW47 y respondieron algunas preguntas. A continuación, te mostramos algunas de las mejores fotos del nuevo F1 que estará bajo las manos de Sainz y Albon.

