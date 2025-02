¡Red Bull da SENTENCIA a la salida de Verstappen a Aston Martin!

Después de Max Verstappen, Christian Horner también se ha pronunciado sobre los rumores que rodean un posible fichaje por el equipo Aston Martin F1.

El jefe del equipo Red Bull Racing se rió de la cantidad "poco realista" y enfatizó que Verstappen está muy contento con su equipo: "Entiendo que las noticias tienen que ser completadas durante las vacaciones de invierno, pero mil millones de libras para un piloto...

"Sabes, es una cantidad de dinero asombrosa, pero creo que Max está muy contento en el entorno en el que se encuentra en este momento. Ha crecido en este equipo. Tiene una gran relación con el equipo, los ingenieros, los mecánicos y todos los que trabajan con él.

"Sí, nuestro trabajo es desarrollar un coche competitivo para él y seguir dándole una plataforma que le permita lograr los resultados que ha conseguido en los últimos casi 10 años.

"No es realista. Ningún equipo puede permitirse eso y no importa quién esté detrás. No puedo comentar sobre las finanzas de otros equipos, pero ya sabes, Red Bull está en una buena posición en ese aspecto en comparación con otros en los boxes", comentó.

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos de la F1 2024?

El Gran Premio de Abu Dhabi significó otra victoria para Lando Norris que pudo asegurar el campeonato de constructores para McLaren. En el circuito de Yas Marina no hubo límites para Norris, que hizo todo lo necesario para aún con la presión de Leclerc y Sainz llevarse la victoria.

Fue un día agridulce para los pilotos hispanos, ya que Carlos Saínz terminó segundo y Fernando Alonso en noveno.

Por otro lado, Checo Pérez vio como una falla mecánica le cortó su gran carrera antes de tiempo y Franco Colapinto tuvo que abandonar también después de un toque con Piastri.

