Red Bull CONFIRMA preocupación sobre el futuro de Verstappen

Red Bull Racing ha confirmado su preocupación con el futuro de Max Verstappen para las próximas temporadas.

Durante estas vacaciones de invierno, surgieron informes de que Aston Martin había ofrecido no menos de mil millones por la firma de Verstappen. Se dice que Adrian Newey, uno de los diseñadores más exitosos en la historia de la Fórmula 1, que ya pasó de Red Bull a Aston Martin, dijo: "Incluso el mejor caballo de carreras necesita al mejor piloto".

Podría indicar que quiere alejar a Verstappen de Red Bull. El equipo del holandés ha respondido, según F1-Insider, y "aún no ha recibido ninguna oferta".

Marko tiene claro el futuro de Verstappen en el fabricante de bebidas energéticas de la plataforma alemana: "Tenemos que darle un coche con el que pueda ganar él mismo", afirmó el asesor jefe.

“Puede que sea una o dos décimas más lento que los demás, pero comparado con nuestro coche del año pasado, debería ser competitivo toda la temporada y en todos los circuitos”.

Si Red Bull no logra desarrollar un coche rápido cuando entren en vigor las nuevas regulaciones técnicas en 2026, Marko teme que veremos a Verstappen en otro equipo de primer nivel. "Si no lo conseguimos, no hay motivo para que Max se quede con nosotros. Hay que ser realistas al respecto", apuntó.

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos de la F1 2024?

El Gran Premio de Abu Dhabi significó otra victoria para Lando Norris que pudo asegurar el campeonato de constructores para McLaren. En el circuito de Yas Marina no hubo límites para Norris, que hizo todo lo necesario para aún con la presión de Leclerc y Sainz llevarse la victoria.

Fue un día agridulce para los pilotos hispanos, ya que Carlos Saínz terminó segundo y Fernando Alonso en noveno.

Por otro lado, Checo Pérez vio como una falla mecánica le cortó su gran carrera antes de tiempo y Franco Colapinto tuvo que abandonar también después de un toque con Piastri.

