La VERDAD del reemplazo de Vettel por Fernando Alonso

Han sacado la verdad sobre la salida de Sebastian Vettel y la llegada de Fernando Alonso a Aston Martin.

De acuerdo con la información revelada por F1 Insider, el alemán cuatro veces campeón del mundo habría decidido su retiro por las siguientes razones: "A: su dimisión a finales de 2022 no fue del todo voluntaria. Aston Martin no quería renovar, otros no le dieron un nuevo contrato.

"En Audi, Vettel habló con el entonces director del proyecto, Andreas Seidl, y ofreció sus servicios. Sin embargo, prefirió persir al sucesor de Vettel en Ferrari, Carlos Sainz, y finalmente firmó con el compatriota de Vettel, Nico Hülkenberg, para tener al alemán de cuotas en el grupo de Ingolstadt.

"Las conversaciones con Red Bull también fracasaron. F1-Insider.com se enteró: Vettel aún no ha terminado de su carrera en la Fórmula 1. Todavía se siente lo suficientemente en forma, dice en el círculo familiar", informaron.

¿Qué se dijo sobre el fichaje de Adrian Newey con Aston Martin?

Aston Martin ha anunciado oficialmente al nuevo coequipero de Fernando Alonso, luego de muchos meses de rumores sobre el movimiento.

El equipo de Lawrence Stroll comunicó en conferencia de prensa el fichaje de Adrian Newey, ex jefe de diseño de Red Bull Racing, tras varias semanas de especulaciones con el fichaje.

El anuncio llegó mediante un evento en el campus de Aston en Silverstone, donde se le introdujo al británico luego de que pudiera ser liberado de Red Bull. Lawrence informó que Newey se unirá primero como accionista, y luego como miembro del equipo para el jefe técnico de la escudería.

Se espera que el directivo pueda comenzar a trabajar a partir del año 2025 y que su trabajo tenga efecto en el monoplaza del bicampeón del mundo español para la campaña 2026.

Aston tendrá así un nuevo aliado para el cambio de regulaciones de la Fórmula 1, donde espera que Alonso tenga su última oportunidad para ser nuevamente campeón del mundo.

