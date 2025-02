URGENTE: Carlos Sainz hace CRUCIAL anuncio para 2025

Carlos Sainz ha hecho un crucial anuncio de cara a la temporada 2025 de la Fórmula 1 con Williams.

El corredor nacido en Madrid anunció el nuevo casco que usará para el próximo campeonato de la máxima categoría. Las imágenes fueron compartidas en sus cuentas oficiales de redes sociales con el mensaje: "Una nueva mirada para un nuevo desafío. ¡Listo WilliamsRacing!".

Se trata de un casco con un color azul obscuro de base, rodeado de atrás hacía adelante con una banda amarilla con los bordes rojos, misma que recuerda a la bandera de España.

Además, en los costados se puede apreciar el número 55 de Sainz en un color rojo sobre la banda amarilla. De igual forma, dentro de los números, se puede leer el nombre del corredor.

A fresh look for a new challenge. Ready @WilliamsRacing!💙 pic.twitter.com/qGDC1yCerw