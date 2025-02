Fernando Alonso recibe la PEOR noticia para la temporada 2025

Le han dado la peor noticia posible a Fernando Alonso con Aston Martin de cara al inicio de la temporada 2025 de la Fórmula 1.

De acuerdo con palabras de Roberto Mehri, ex piloto de F1 en COPE, no hay buenas expectativas con el equipo del bicampeón del mundo: “Yo por lo que tengo entendido, Aston Martin no va a empezar muy bien.

"Están esperando a Newey para apagar los fuegos”, es lo que se dice sobre el posible nivel que tenga la escudería británica en el próximo campeonato de la máxima categoría.

Se espera que Adrian Newey pueda influir hasta las primeras mejoras del AMR25 para Miami, aproximadamente; sin embargo, no ha podido tener un impacto en el auto inicial.

Recordar que el equipo de Alonso terminó el año con resultados muy malos y con un ambiente de decepción por lo hecho por los pilotos y la escudería.

¿Qué se dijo sobre el fichaje de Adrian Newey con Aston Martin?

Aston Martin ha anunciado oficialmente al nuevo coequipero de Fernando Alonso, luego de muchos meses de rumores sobre el movimiento.

El equipo de Lawrence Stroll comunicó en conferencia de prensa el fichaje de Adrian Newey, ex jefe de diseño de Red Bull Racing, tras varias semanas de especulaciones con el fichaje.

El anuncio llegó mediante un evento en el campus de Aston en Silverstone, donde se le introdujo al británico luego de que pudiera ser liberado de Red Bull. Lawrence informó que Newey se unirá primero como accionista, y luego como miembro del equipo para el jefe técnico de la escudería.

Se espera que el directivo pueda comenzar a trabajar a partir del año 2025 y que su trabajo tenga efecto en el monoplaza del bicampeón del mundo español para la campaña 2026.

Aston tendrá así un nuevo aliado para el cambio de regulaciones de la Fórmula 1, donde espera que Alonso tenga su última oportunidad para ser nuevamente campeón del mundo.