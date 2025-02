Colapinto y el IMPACTANTE mensaje para Williams tras su fichaje con Alpine

Ahora que pertenece a Alpine, uno de los detalles que más se han podido notar son los grandes valores de Franco Colapinto, especialmente el agradecimiento.

Colapinto pudo mostrarse ante el mundo del automovilismo gracias a Williams, escudería que ahora tiene a Carlos Sainz en su equipo. Pero ese breve momento de nueve carreras le permitió hacerse de un nombre importante.

Ahora tras su paso a Alpine donde peleará por el asiento principal con Jack Doohan, el argentino habló sobre lo que significó Williams para él.

“Quiero agradecer enormemente a Williams Racing, quienes me apoyaron desde el momento en que me uní a la Academia y me dieron la oportunidad de convertirme en un piloto de Fórmula 1", declaró.

"Hicieron realidad mis sueños y siempre estaré agradecido por eso. Me gustaría agradecer a los mecánicos y a todos los miembros del equipo que hicieron un esfuerzo enorme para poner el auto en la pista y darme la oportunidad de sumar puntos", señaló.

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

