URGENTE: Verstappen admite DESEO de unirse a Alonso

Se ha confirmado que Max Verstappen tiene el deseo de unirse a Fernando Alonso en el futuro cercano.

El pentacampeón del mundo admitió que sigue teniendo el objetivo de entrar a las competencias de resistencia y no negó que le gustaría tener al bicampeón del mundo como su compañero de equipo.

Esto fue lo que dijo en declaraciones publicadas The Mirror: "Lo tenemos en mente, sabemos que queremos hacerlo. [Jos] todavía es muy bueno en eso, [pero] no quiere hacerlo. Simplemente ya no quiere hacerlo más.

"Está bien, veamos qué sucede. Pueden suceder muchas cosas. Hay muchos pilotos excelentes entre los que puedes elegir. Tengo muchos amigos que también compiten, así que será difícil elegir uno.

"Lo único es que para Le Mans no hay un peso mínimo para el piloto. Soy un competidor bastante pesado, así que tendría que encontrar compañeros de equipo ligeros para compensar. Fernando es bastante ligero, así que eso sería muy bueno para nosotros, pero tendríamos que encontrar a otro.

"Es muy difícil decir qué pasará. Estoy muy contento de haber podido correr con Fernando... Siempre me encanta venir a España. Para mí, es un país con muchos recuerdos, lo disfruto mucho. Ver a Fernando y Carlos [Sainz] hacerlo bien es fantástico", comentó.

¿Qué se dijo sobre el fichaje de Adrian Newey con Aston Martin?

Aston Martin ha anunciado oficialmente al nuevo coequipero de Fernando Alonso, luego de muchos meses de rumores sobre el movimiento.

El equipo de Lawrence Stroll comunicó en conferencia de prensa el fichaje de Adrian Newey, ex jefe de diseño de Red Bull Racing, tras varias semanas de especulaciones con el fichaje.

El anuncio llegó mediante un evento en el campus de Aston en Silverstone, donde se le introdujo al británico luego de que pudiera ser liberado de Red Bull. Lawrence informó que Newey se unirá primero como accionista, y luego como miembro del equipo para el jefe técnico de la escudería.

Se espera que el directivo pueda comenzar a trabajar a partir del año 2025 y que su trabajo tenga efecto en el monoplaza del bicampeón del mundo español para la campaña 2026.

Aston tendrá así un nuevo aliado para el cambio de regulaciones de la Fórmula 1, donde espera que Alonso tenga su última oportunidad para ser nuevamente campeón del mundo.

