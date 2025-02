¡FALTA DE RESPETO a Checo Pérez desde Argentina!

Sergio Pérez recibió una nueva falta de respeto desde Argentina, por culpa de Franco Colapinto.

Juan Fossarolli, reportero de las transmisiones de la Fórmula 1 en Español, compartió en sus redes sociales una imagen en la que aparecen Carlos Sainz y Alexander Albon.

Sin embargo, lo que enfureció a los aficionados mexicanos fue el mensaje con el que se compartió la fotografía. El periodista escribió lo siguiente: "Gracias a Franco Colapinto la F1 habla español!".

No quiero ser esa persona pero esto me parece una completa falta de respeto para Checo, Carlos, Alonso y todos los hispanohablantes que llegaron antes al F1. Mira que decir que por FC se habla español. A mi me cae bien Franco pero que insufribles son l prensa y los fans de él. pic.twitter.com/JwcM2Dbv0T