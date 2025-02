F1 Hoy: Sainz y los compañeros de Verstappen; Alpine se pone ambicioso para 2025

GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 3 de febrero de 2025 en la Fórmula 1.

Pierre Gasly considera que Alpine puede buscar un ambicioso objetivo de terminar entre los cinco primeros para la temporada 2025 de F1. El quinto puesto sería una mejora con respecto a los dos años anteriores para el equipo. ::: LEER MÁS

Max Verstappen ha visto a cinco compañeros de equipo ir y venir desde su debut en la Fórmula 1, entre ellos Carlos Sainz y Checo Pérez. Este año se sumará un sexto: Liam Lawson. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso ha dejado claro que no será algo sencillo para él dejar de pilotar o ceder ante el retiro. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz padre ha revelado que fue el propio Lewis Hamilton quien se acercó a Ferrari, y no al revés. Sin embargo, el ex piloto de Fórmula 1 no guarda rencor contra el gigante italiano. ::: LEER MÁS

