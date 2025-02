BOMBAZO: Confirman que Aston Martin puede fichar a Max Verstappen

Han confirmado que Aston Martin tiene la posibilidad de fichar a Max Verstappen y sacarlo de Red Bull.

Gunther Steiner, ex jefe de equipo en Haas, habló para GPBlog sobre la posibilidad de que el tetracampeón termine en la escudería de Fernando Alonso: "Mil millones es una cifra importante. Incluso si Max termina último, debería ir por mil millones.

"Algunos de ellos (equipos) no pueden permitírselo, obviamente, Aston Martin sí puede permitírselo. Mil millones. Es un poco exagerado porque eso establecería un récord que nunca se volverá a batir.

"Es un poco ficticio, pero estoy seguro de que Aston Martin pagará una buena cantidad de dinero por ello. No creo que Fernando [Alonso] se vaya, y no creo que reemplacen a Lance [Stroll]. Es como si fuera en 2027.

"Pero, de nuevo, no hay garantía para Max de que Aston Martin sea bueno. No, Lawrence seguro que no es estúpido. Puedes llamarlo de cualquier manera menos estúpido. Pero la sangre es más espesa que el agua", concluyó Steiner.

¿Qué se dijo sobre el fichaje de Adrian Newey con Aston Martin?

Aston Martin ha anunciado oficialmente al nuevo coequipero de Fernando Alonso, luego de muchos meses de rumores sobre el movimiento.

El equipo de Lawrence Stroll comunicó en conferencia de prensa el fichaje de Adrian Newey, ex jefe de diseño de Red Bull Racing, tras varias semanas de especulaciones con el fichaje.

El anuncio llegó mediante un evento en el campus de Aston en Silverstone, donde se le introdujo al británico luego de que pudiera ser liberado de Red Bull. Lawrence informó que Newey se unirá primero como accionista, y luego como miembro del equipo para el jefe técnico de la escudería.

Se espera que el directivo pueda comenzar a trabajar a partir del año 2025 y que su trabajo tenga efecto en el monoplaza del bicampeón del mundo español para la campaña 2026.

Aston tendrá así un nuevo aliado para el cambio de regulaciones de la Fórmula 1, donde espera que Alonso tenga su última oportunidad para ser nuevamente campeón del mundo.

