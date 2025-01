Newey confiesa la razón de CAMBIAR Red Bull por Alonso y Aston Martin

Adrian Newey explica en una conversación con Auto Motor und Sport que no vio otra opción que dejar Red Bull Racing.

Hace unos doce meses, el diseñador no sabía qué haría exactamente ahora, pero si se quedara en Red Bull, no se habría mantenido fiel a sí mismo.

Newey comenzará en Aston Martin en marzo de este año y la salida anunciada de Red Bull Racing el año pasado fue bastante sorprendente.

El gran diseñador había estado en el equipo de Milton Keynes desde 2005 y revela que no estaba seguro de jubilarse permanentemente o de afrontar un nuevo desafío.

Al final resultó ser lo último, porque Newey se centrará principalmente en el desarrollo del coche de 2026, pero en Aston Martin.

¿Qué dijo Adrian Newey sobre Red Bull?

En conversación con el medio alemán, Newey explica que durante mucho tiempo no supo realmente cómo sería su futuro.

“Esto se remonta a hace un tiempo. Creo que si me hubieras preguntado hace 12 meses si iba a dejar Red Bull y empezar de nuevo, habría pensado que estabas loco".

"Pero por varias razones sentí que no sería honesto conmigo mismo si me hubiera quedado en Red Bull".

"La primera decisión difícil fue si me quedaría o no en Red Bull. Finalmente llegué a la conclusión de que si quería ser fiel a mí mismo, eso no era posible. Una vez que tomé esa decisión surgió la siguiente pregunta; ¿Y ahora qué?"

Newey consideró centrarse en los veleros, otro de sus pasatiempos, pero después de una conversación con su esposa finalmente eligió Aston Martin.

“Hablé de todas las opciones con mi esposa Mandy y, por supuesto, tengo la suerte de no tener que trabajar por motivos económicos, así que podría haberme retirado y sentarme en la playa”.

Sin embargo, la Fórmula 1 seguía atormentando su mente. “Descubrí que en realidad sólo quería seguir trabajando y que me aburriría mucho si no hacía nada. Si tuviera que continuar, ¿por qué no hacer algo que siempre quise y que todavía disfruto?”

