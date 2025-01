Las primeras e ILUSIONANTES palabras de Hamilton con Ferrari

Lewis Hamilton pudo recorrer hoy sus primeros metros para la Scuderia Ferrari. El siete veces campeón del mundo lo hizo con el SF-23 de la temporada 2023 de F1. Explica cómo fue el primer test de la escudería italiana y sus sensaciones al respecto.

Hamilton ha ganado todos sus títulos mundiales de la categoría reina con un motor Mercedes hasta la fecha, primero con McLaren en 2008 y luego con el equipo oficial Silverarrows en 2014 y 2015. de 2017 a 2020.

Sin embargo, el equipo dirigido por Toto Wolff ha tenido problemas en los últimos años. Desde la introducción de los coches con efecto suelo, ha sido un gran desafío para Mercedes intentar conseguir victorias. Esto solo funcionó en São Paulo en 2022 y cuatro veces en 2024.

Hamilton decidió mudarse a Ferrari durante las vacaciones de invierno de 2024. Este miércoles le permitieron ponerse por primera vez al volante del monoplaza rojo y lo hizo en el circuito privado de Fiorano, cerca de la fábrica de Maranello.

La sonrisa más grande

“Esta mañana fue uno de los mejores momentos de mi vida”, dijo Hamilton. "Cuando puse el coche en marcha y salí del garaje, tenía una gran sonrisa en mi cara. Me recordó la primera vez que probé un coche de Fórmula 1: un momento tan genial y especial".

"Hoy, casi veinte años después , Volví a sentir esas mismas emociones. Ya podía ver desde fuera lo apasionada que era la gran familia Ferrari, desde cada miembro del equipo hasta los aficionados, pero experimentar eso yo mismo como piloto de Ferrari es realmente extraordinario".

"La pasión fluye por las venas de todos. aquí Es imposible no dejarse llevar. Estoy increíblemente agradecido por la calidez que he sentido de todos aquí en Maranello esta semana. Todavía queda mucho trabajo por hacer, pero no veo la hora de empezar".

