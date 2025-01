La primera PROHIBICIÓN de Williams a Carlos Sainz

Williams ha revelado la primera prohibición a Carlos Sainz de cara a su llegada para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

James Vowles, jefe del equipo británico, se pronunció en Motorsport.com sobre la postura del equipo en caso de que se presente una pelea entre sus dos pilotos: "Lo que veo con Carlos, ¿lucha duro? Sí. ¿Pero es limpio? También sí.

"Es una carrera muy limpia. No lo hacen golpeándose las ruedas entre sí. Lo hacen, si uno de ellos es más rápido que el otro, pueden competir. Y nosotros estamos en esa situación también. Siempre he tenido una regla: es justo competir.

"No hay problema en competir, pero no hay que golpearse, no hay que empujarse fuera de la pista. Se hace como un deportista, se hace de manera limpia, respetando la marca que se representa.

"Cuando miro a [Sainz y Charles Leclerc], hubo algunas conversaciones por radio en las últimas carreras. Es normal. Un piloto siempre se sentirá frustrado por lo que sucede.

"Pero mientras se cree el entorno adecuado donde sepan que esta es la forma en que podemos competir entre nosotros... Y habrá momentos en los que diga que no se puede. Necesitamos llevarnos este resultado a casa.

"Pero si tienes a dos pilotos presionándose mutuamente, normalmente es que estás sacando el máximo partido de ellos. Lo bueno de Carlos es que, a pesar de que su futuro es diferente al de hoy, lo ves luchar por todo", comentó.

Relacionado: Williams revela INESPERADA reacción de Albon con el fichaje de Sainz

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!