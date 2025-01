El nuevo ESCÁNDALO de Colapinto en redes sociales

Franco Colapinto de nuevo se ha visto envuelto en una divertida situación con el cantante Bizarrap, por lo que su representante se pronunció al respecto.

Colapinto se vio grabado en un video con el cantante Bizarrap donde además estuvieron brincando de una mesa a otra entonando una canción imrpovisada entre el artista y el ahora piloto de Williams.

Después de que se levantaran cuestionamientos sobre el riesgo que podía suponer ver a Franco brincando de una mesa a otra se originaron diferentes memes del video al respecto.

Uno de esos memes fue aprovechado para que uno de los representantes de Colapinto, Jamie Campbell-Walter lo utilizara para establecer que en ocasiones hay que frenar de ciertas cosas al piloto, o incluso a su otra representante de dar entrevistas.

Franco about to post something in twitter🙈 Or it could be Maria about to do an interview 😂😂😂 @bizarrap @FranColapinto @MariaCatarineu pic.twitter.com/EayO7f17LR