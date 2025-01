Verstappen revela al CULPABLE de los problemas de Red Bull

El padre del cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 Max Verstappen, Jos Verstappen, ha emitido un veredicto condenatorio sobre la caída del rendimiento de Red Bull tras la salida de un equipo clave.

En una conversación con F1 Insider, Verstappen, el padre de Max, le preguntó si los problemas de Red Bull estaban relacionados con la marcha de Adrian Newey y respondió: "Creo que sí. En cuanto a Newey, es un hecho que el coche no mejoró cuando dejó el equipo.

"En particular, las actualizaciones ya no funcionaron como se esperaba. Ya he hablado bastante sobre las razones por las que el equipo corre el riesgo de desmoronarse.

"Dejémoslo así. Una cosa es segura: Red Bull tiene una gran tarea por delante en 2025", comentó Verstappen Sr, ex piloto de F1 y padre de Max.

Verstappen y Horner estuvieron yendo y viniendo durante la temporada 2024 y su relación fracturada a veces pareció complicar las cosas para el piloto estrella del equipo, ya que experimentaron una caída en el rendimiento durante el verano.

La temporada pasada resultó complicada para el equipo de Horner, ya que manejaron su primer año en la pista sin la presencia a tiempo completo del gurú del diseño de la F1, Adrian Newey.

El diseñador de 66 años es considerado uno de los diseñadores más exitosos del deporte, habiendo sido el cerebro detrás de la maquinaria que ha ganado 12 campeonatos de constructores y 14 de pilotos, lo que benefició más recientemente a Verstappen, ya que el equipo dominó ambos campeonatos una vez más en 2022 y 2023.

Desde que Newey dejó oficialmente el equipo el año pasado, Red Bull atravesó una temporada complicada, enfrentándose a problemas de confiabilidad y abandonos en carrera en más de una ocasión.

Después del final de temporada del mes pasado en Abu Dhabi, el equipo registró su peor resultado en la clasificación de constructores desde 2019, a pesar de que Verstappen logró una victoria en el campeonato de pilotos.

Si bien su fracaso para vencer a Ferrari y McLaren en la clasificación por equipos también se puede atribuir a la mala forma del ahora despedido piloto Sergio Pérez, parece que muchos dentro del equipo de Red Bull creen que la salida de Newey tuvo un impacto directo en el desempeño del equipo.

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos de la F1 2024?

El Gran Premio de Abu Dhabi significó otra victoria para Lando Norris que pudo asegurar el campeonato de constructores para McLaren. En el circuito de Yas Marina no hubo límites para Norris, que hizo todo lo necesario para aún con la presión de Leclerc y Sainz llevarse la victoria.

Fue un día agridulce para los pilotos hispanos, ya que Carlos Saínz terminó segundo y Fernando Alonso en noveno.

Por otro lado, Checo Pérez vio como una falla mecánica le cortó su gran carrera antes de tiempo y Franco Colapinto tuvo que abandonar también después de un toque con Piastri.

